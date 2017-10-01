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Сегодня курский "Авангард" проведет еще одну встречу с "Тамбовом"

Вчера, 08:44
Сегодня курский
Курский "Авангард" проведет вторую за неделю встречу в Тамбове. На этот раз в рамках 20-го тура Футбольной национальной лиги. Подопечные Биджиева в чемпионате занимают 14-е место с 20-ю очками. "Тамбов" заработал 33 очка и расположился на 4-й строчке. Начало матча в 13:30. 
Напомним, 25 октября "Авангард" одержал в матче 1/8 Кубка России победу над "Тамбовом" со счетом 2:0 и впервые в истории вышел в четвертьфинал, где встретится с пермским "Амкаром".

 

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