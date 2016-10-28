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В Курске вспомнят жертв политических репрессий

Сегодня, 08:09
В Курске вспомнят жертв политических репрессий
Сегодня День памяти жертв политических репрессий. В полдень в парке Героев Гражданской войны состоится церемония возложения венков и цветов к памятному знаку «Курянам - жертвам политических репрессий». После все желающие смогут в специально организованных для этого автобусах отправиться в урочище Солянка, где на месте массового расстрела 1937-1938 годов состоится панихида и церемония освящения Поклонного Креста. Массовые репрессии 30 - 50 годов ХХ века затронули миллионы наших сограждан. Только в Курской области были выселены, сосланы в лагеря, расстреляны тысячи крестьян, рабочих, представителей интеллигенции, священнослужителей. 

 

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