В Курске вспомнят жертв политических репрессий

Сегодня День памяти жертв политических репрессий. В полдень в парке Героев Гражданской войны состоится церемония возложения венков и цветов к памятному знаку «Курянам - жертвам политических репрессий». После все желающие смогут в специально организованных для этого автобусах отправиться в урочище Солянка, где на месте массового расстрела 1937-1938 годов состоится панихида и церемония освящения Поклонного Креста. Массовые репрессии 30 - 50 годов ХХ века затронули миллионы наших сограждан. Только в Курской области были выселены, сосланы в лагеря, расстреляны тысячи крестьян, рабочих, представителей интеллигенции, священнослужителей.



