Властей Курска обеспокоила встреча с Навальным

Сегодня в Администрации Курска состоялось рабочее совещание на тему обеспечения безопасности при проведении публичного мероприятии с участием Алексея Навального. На заседании присутствовали представители горадминистрации, Управления по делам ГО и ЧС, УМВД. В мэрии подчеркнули: приглашение на совещание получили и организаторы мероприятия, однако никто из них не явился. Встреча с оппозиционером Алексеем Навальным состоится завтра в 18 часов на площадке у стадиона «Меркурий». Отмечается, что митинг является согласованным с властями Курска.