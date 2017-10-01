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Властей Курска обеспокоила встреча с Навальным

Сегодня, 16:38
Властей Курска обеспокоила встреча с Навальным
Сегодня в Администрации Курска состоялось рабочее совещание на тему обеспечения безопасности при проведении публичного мероприятии с участием Алексея Навального. На заседании присутствовали представители горадминистрации, Управления  по делам ГО и ЧС, УМВД. В мэрии подчеркнули: приглашение на совещание получили и организаторы мероприятия, однако никто из них не явился. Встреча с оппозиционером Алексеем Навальным состоится завтра в 18 часов на площадке у стадиона «Меркурий». Отмечается, что митинг является согласованным с властями Курска.

 

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