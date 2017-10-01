В Курске неисправный дымоход погубил четырех человек

В Курске зарегистрировано свыше 170 тысяч объектов, где используется «голубое топливо». По сведениям «Газпром газораспределение Курск», инвентаризация выявила более 36 тысяч единиц оборудования, которое отработало срок эксплуатации, при этом почти 11 тысяч приборов в таком состоянии, что определить срок их ввода в эксплуатацию не представляется возможным. Газовики предупреждают: замена оборудования - задача собственника помещения, в котором оно находится. Специалисты предупреждают курян об опасности и предписывают заменить устаревшие приборы. Однако пока из 36 тысяч случаев, где это требуется сделать, газовиков услышали 22 домовладельца. Другая острая проблема - дымоходы. По требованиям СНиП дымоходы и вентиляционные каналы перед началом отопительного сезона должны в обязательном порядке проверяться и чиститься. Увы, но этими нормами тоже пренебрегают. В итоге на улице Ломоносова, 41 от угарного газа три человека погибли, еще один - на Дружининской, 26-а. На улице Щепкина, 14 по той же причине пострадали трое. Отмечается, что с управляющими компаниями подписаны договоры на обслуживание всех многоквартирных домов Курска, где используется газовое топливо, то с частными домами этот процесс идёт плохо: лишь 28,5 % имеют договорные отношения с АО «Газпром газораспределение Курск».



