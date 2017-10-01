Почти 100 единиц техники будут наводить зимой порядок на трассах Курской области

Федеральные автодороги Курской области полностью готовы к зимнему содержанию. Речь идет о 420 километрах трех федеральных трасс: М-2 «Крым», А-142 Тросна-Калиновка, Р-298 Курск-Воронеж. Зимой бесперебойное и безопасное движение транспорта на курских участках трасс будут обеспечивать 97 единиц спецтехники. Для борьбы с гололедом заготовлено 60 тысяч тонн пескосоляной смеси. В круглосуточном режиме ситуация на трассах отслеживается метеостанциями с установленными на них видеокамерами.

Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется круглосуточно по телефонам диспетчерской службы ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» (4862) 75-07-69, (4862) 47-01-05.











