поиск по сайту
 

Почти 100 единиц техники будут наводить зимой порядок на трассах Курской области

Сегодня, 08:09
Почти 100 единиц техники будут наводить зимой порядок на трассах Курской области
Федеральные автодороги Курской области полностью готовы к зимнему содержанию. Речь идет о 420 километрах трех федеральных трасс: М-2 «Крым», А-142 Тросна-Калиновка, Р-298 Курск-Воронеж. Зимой бесперебойное и безопасное движение транспорта на курских участках трасс будут обеспечивать 97 единиц спецтехники. Для борьбы с гололедом заготовлено 60 тысяч тонн пескосоляной смеси. В круглосуточном режиме ситуация на трассах отслеживается метеостанциями с установленными на них видеокамерами.  
Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется круглосуточно по телефонам диспетчерской службы ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» (4862) 75-07-69, (4862) 47-01-05.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама