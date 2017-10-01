ПСБ стал лауреатом премии Oracle Innovation Awards 2017

Промсвязьбанк, успешно использующий в своей работе продвинутые информационные технологии, назван одним из лауреатов премии Oracle Innovation Award 2017, сообщает«Цензуры.Нет». Высокого звания удостаиваются компании, внесшие особый вклад в развитие информационных технологий, освоение перспективных направлений и повышение уровня эффективности бизнеса. Церемония награждения прошла в Москве в ходе ежегодной конференции Oracle Cloud Day 2017.

Являясь одной из ведущих частных кредитных организаций России, Промсвязьбанк постоянно совершенствует свою работу за счет современных технологий. Помогать шагать в ногу со временем ему помогает не только свой мощный штаб программистов, но и сторонние специализированные компании. Одна из них – транснациональная корпорация Oracle, поделившаяся с ПСБ своими передовыми практиками. Она предоставила Промсвязьбанку облачные сервисы для задач тестирования и разработки программного обеспечения в соответствии с локальными требованиями.

Занимается ПСБ и разработкой своих уникальных продуктов, специально для этого несколько лет назад был создан «Инновационный центр банковских технологий», на базе которого теперь выпускаются собственные программные приложения банка.

За комплексную работу в этих направлениях Промсвязьбанк и был удостоен престижной награды и звания одного из инновационных лидеров. «Поздравляем лауреатов Oracle Innovation Award 2017 с высокими достижениями. Это инновационные лидеры, меняющие свой бизнес так, чтобы в полной мере отвечать вызовам, которые ставит цифровая эпоха и рыночные реалии», – заявил региональный директор Oracle в России и СНГ Олег Жуков, добавив, что компания всегда будет рада поддержать стратегические планы клиентов лучшими технологиями и облачными сервисами.

Премия Oracle Innovation Award – это часть масштабной программы награждения Oracle Excellence Awards. Номинанты проходят строгий отбор по комплексу критериев. Учитываются такие показатели, как уникальность решений, инновационность, масштабность, сложность реализации и комплексность, а также оригинальность архитектуры.