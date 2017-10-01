В воскресенье в драмтеатре свой юбилей отметит Народный артист России Евгений Поплавский

В воскресенье, 29 октября, на сцене Курского драматического театра свой юбилей отметит народный артист России Евгений Поплавский. Артисту исполнилось 70 лет. 50 лет на сцене, 30 из них – на сцене курского драмтеатра. Правда, день рождения Евгений Семёнович отметил ещё в июле, когда театр был на гастролях, поэтому коллеги поздравят его сейчас. В честь юбилея в театре покажут спектакль «Ктуба» Э. Кишона – последнюю из постановок Поплавского. Что хотел сказать зрителю этим спектаклем, пояснил народный артист России Евгений Поплавский.

Евгений Поплавский: «Я всегда смотрю, когда молодая пара выходит из ЗАГСа, жених берёт свою невесту на руки, несёт её через весь город по улице, сажает в такси, везёт домой… Хотел бы я посмотреть на тебя через 30 лет. Как ты будешь носить её на руках, как ты её будешь любить, уважать. Куда всё девается? Что происходит с людьми, когда проходит какое-то количество времени и люди теряют…Что это? Конец любви? Привычка? Или любви не было, была просто обязанность быть женой и мужем. Обыкновенная рутинная жизнь, не выхолащивает ли она чувства из человеческой души? В этом никогда не разберёшься, никогда не поймёшь. Есть две правды, у него своя правда, у неё – своя. В образе комедии такой с хорошим еврейским юмором, люди много смеются. И, тем не менее, мы в нашем спектакле всё-таки стараемся найти места, где эти вопросы люди задают друг другу остро».





После спектакля поздравить артиста на сцену выйдут его коллеги, художественный руководитель театра Юрий Бурэ, главный режиссёр театра кукол Валерий Бугаёв, председатель союза театральных деятелей Людмила Плотникова и другие.



