Митинг Навального в Курске собрал всего 300 человек

В субботу, 28 октября, в Курске прошёл митинг оппозиционера Алексея Навального. Тысяч организаторам собрать не удалось – на мероприятие пришло порядка 300 человек. То ли место проведения курян не устроило (стадион «Меркурий»), то ли погода внесла свои коррективы, то ли сам политик не интересен нашим жителям. Удачным выступление оппозиционера тоже назвать нельзя – некоторые из пришедших скандировали "Фу!". Собравшиеся стали расходиться, не дождавшись окончания, а сам митинг, который начался на полчаса позже из-за опоздания Навального, продлился около часа, вместо заявленных трёх.

Навальный, в свою очередь, пожаловался на то, что мэрия якобы не давала штабу заранее установить сцену, да и всячески препятствовала – не позволила провести митинг в центре города. Ещё политик раскритиковал наши дороги и город в целом. «Город здесь просто в ужасающем состоянии, да и область тоже. Пока ехали на машине из Белгорода, наблюдали просто разруху по обе стороны дороги», — написал на своем сайте Навальный. Для чего же он всё-таки ездит по России, рассказал Алексей Навальный : «Кто меня видит по телевизору? Ну, кроме передачи про то, что я украл весь лес или про то, что я иностранный агент. Много лет меня уже не показывали в ином качестве, а последние три года они даже негативных упоминаний обо мне не делают. Вообще запрещается. У меня, безусловно, нет ни телевидения, ни радио, ничего. Доказанная вещь, что самый мощный агитационный инструмент – это человек, который разговаривает с другим человеком. Поэтому от того, что меня нет в телевизоре, что я должен сказать? Сложить лапки? Ну, ничего себе, могущественный телевизор меня не показывает, ну, ладно, значит, я со всем соглашусь. Нет. Любой телевизор, Владимир Рудольфович Соловьёв будет плакать, как маленькая девочка в своей вилле итальянской, потому что поймёт, что наше средство массовой агитации и пропаганды в сто раз сильней, чем любой телевизор. Я выступил вчера в Иваново, на следующей неделе ещё где-то. Я работаю нормальным человеческим кандидатом. Это, кстати говоря, важнейшая задача моей кампании – поставить стандарт, чтобы люди просто не верили кандидатам, которые не делают этого всего. Не важно президент ты или не президент – залезай на сцену, выступай, говори. Если меня не допустят на выборы, эти выборы выборами считать нельзя будет. Они смотрят, ага, ничего себе, он целый год чешет по регионам, собирает толпы народа, нет, такой нам не нужен».





В целом, митинг прошел спокойно, нарушений не зафиксировано. Площадку оцепили, на входе установили рамки, дежурили сотрудники полиции.



