В Хорошево-Мневниках прошли публичные слушания

Публичные слушания по вопросам развития градостроительной политики проходят во всех районах Москвы регулярно, участвовать в них по закону могут местные жители, к которым обсуждаемые вопросы по территориальному признаку имеют самое непосредственное отношение. Предметом собрания может стать возведение новостройки, снос ветхой пятиэтажки – что угодно. При этом горожанам доверено высказывать свои точки зрения относительно предлагаемых городом мероприятий, для того институт публичных слушаний и создан.

К сожалению, далеко не все доверяют таким народным собраниям, и стало уже нормой, что после очередных публичных слушаний в каком-либо районе появляются публикации в СМИ и посты в социальных сетях о том, как все было сфальсифицировано и насколько нечестно. Не стало исключением и собрание, прошедшее не так давно на северо-западе в Хорошево-Мневниках. Горячие выступления лишающихся гаражей москвичей, купивших квартиры в недостроенном жилом комплексе собственников, противников застройки своего родного района – нисколько не убедили некоторых в реальности происходящего, и те начали выносить сор из избы, придумывая на ходу причины, по которым это собрание признавать легитимным не стоит.

А причины – смешные. Например, маленький зал. Они убеждены – маленькое помещение выбрано намерено, чтобы как можно большему число пришедших на встречу отказать, а своих людей – подставных – заблаговременно посадить на правильные места. Или еще одна – злая охрана, закрывавшая рот тем, кто все же дорвался до микрофона.

Люди адекватные, давая оценку какой-либо ситуации, стараются изучить ее со всех сторон, иначе объективной картины не сложить. В данном случае критикующие забывают сообщить, что для не попавших в основной зал была организована прямая видеотрансляция, а охранники включались в работу только тогда, когда того действительно требовала ситуация. Не говорят они о том, что на прозвучавшие вопросы звучали и ответы.

Ознакомиться с тем, как все проходило на самом деле, можно на сайте Правда ру.