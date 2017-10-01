Потребительские кредиты с низким процентом от Промсвязьбанка

Промсвязьбанк проводит сезонную акцию для госслужащих, держателей зарплатных карт и других своих клиентов. Только до конца года вы можете оформить потребительский кредит или рефинансировать старый заем по выгодной процентной ставке: 11,9% - с учетом страхования и 15,9% - без страхования.

Предложение действительно для кредитов сроком от 12 до 84 месяцев и на сумму не менее 500 тысяч рублей. Чтобы получить кредит, необходимо подать заявку в любом из офисов Промсвязьбанка, а зарплатным клиентам можно оформить ее дистанционно и решение от банка придет в течение трех минут.

Также участники программы кредитования могут воспользоваться услугой «Кредитные каникулы»: в случае необходимости можно перенести два платежа ежегодно.

По мнению руководителя блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Вячеслава Грицаенко, акция должна поспособствовать увеличению общего объема выдачи кредитов.

Узнать подробнее о новом предложении Промсвязьбанка можно на его сайте либо по телефону контакт-центра 8-800-333-03-03.