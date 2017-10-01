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Курское "Динамо" обыграло "Надежду" в матче чемпионата России

Сегодня, 11:15
Курское
Баскетболистки курского "Динамо" на выезде обыграли оренбургскую "Надежду" в матче регулярного чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Оренбурге, завершилась со счетом 74:60 в пользу курянок. У динамовок самой результативной стала Ннемкади Огвумике с 15 очками, а Мария Вадеева оформила дабл-дабл (12 очков + 10 подборов). После этой победы «Динамо» вышло на второе место турнирной таблицы с 8-ю очками в активе. Следующая встреча премьер-лиги состоится 5 ноября. Курянки снова на выезде сыграют с красноярским "Енисеем". А сейчас команда Лукаса Мондело готовится к матчу Евролиги. В 4-м туре «Динамо» примет пражский УСК. Встреча пройдёт в СКК 1-го ноября, начало в 7 вечера. Ну а сегодня курская "Инвента" на выезде сыграет с ногинским "Спартаком". Встреча премьер-лиги начнётся в 18 часов. 

 

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