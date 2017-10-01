В Курской области ожидается сильный ветер

Курское МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. По прогнозу Гидрометцентра, на территории региона дожди. Ветер 9-14 метров в секунду, местами порывы до 20 м/с. Курян призывают держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.