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В Курской области ожидается сильный ветер

Сегодня, 11:23
В Курской области ожидается сильный ветер
Курское МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. По прогнозу Гидрометцентра, на территории региона дожди. Ветер 9-14 метров в секунду, местами порывы до 20 м/с. Курян призывают держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. 

 

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