поиск по сайту
 

Житель Железногорска попался на распространении рекламы наркотиков

Сегодня, 11:36
Житель Железногорска попался на распространении рекламы наркотиков
Полицейские задержали жителя Железногорска, который распространял адреса сайтов интернет – магазинов, где можно было купить наркотики. Со слов задержанного, у него нет постоянной работы, поэтому находится в трудном материальном положении. Нелегальный заработок нашел в соцсетях. Железногорец изготовлял наклейки с указанием сайтов и размещал их в людных местах. Полиция обнаружила у него и изъяла 27 наклеек, больше 100 он уже разместил. Кроме этого, в памяти телефона задержанного нашли фотоотчеты о проделанной работе, которые он отправлял работодателям. В настоящее время страницы, с которых поступали предложения о незаконной деятельности, заблокированы. Железногорец будет привлечен к административной ответственности.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама