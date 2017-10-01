Житель Железногорска попался на распространении рекламы наркотиков

Полицейские задержали жителя Железногорска, который распространял адреса сайтов интернет – магазинов, где можно было купить наркотики. Со слов задержанного, у него нет постоянной работы, поэтому находится в трудном материальном положении. Нелегальный заработок нашел в соцсетях. Железногорец изготовлял наклейки с указанием сайтов и размещал их в людных местах. Полиция обнаружила у него и изъяла 27 наклеек, больше 100 он уже разместил. Кроме этого, в памяти телефона задержанного нашли фотоотчеты о проделанной работе, которые он отправлял работодателям. В настоящее время страницы, с которых поступали предложения о незаконной деятельности, заблокированы. Железногорец будет привлечен к административной ответственности.