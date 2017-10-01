В Курске пьяный автомобилист врезался в троллейбус. ДТП произошло субботним утром на перекрестке улиц Александра Невского и Красной Армии. По информации Госавтоинспекции, 24-летний водитель «Тойоты Спринтер» ехал по улице Невского со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Красной Армии. Пересекая перекресток улиц Невского и Красной Армии на красный, он допустил столкновение с троллейбусом, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадал водитель «Тойоты», с ушибами его доставили в больницу. Медосвидетельствование показало, что он был пьян.