Заемщики банка «Югра» оказались добропорядочными

В сентябре глава временной администрации «Югры» Галина Алексенцева заявила о «техническом» характере кредитов, выданных предприятиям. По ее словам, ряд проверок подтвердил, что компании не располагаются по месту прописки. Это стало основанием для создания резервов под кредиты на сумму 53 млрд. рублей.

Как сообщает«Версия», в актах выездных проверок указана иная информация. Так, ЗАО «СибНефтеГазПроект», ООО «МПТО Красный Богатырь», ООО «Строительные технологии» и другие предприятия, бравшие кредиты в «Югре», находятся по адресам регистрации. Найти их можно без проблем, поскольку есть соответствующие вывески. Следовательно, обвинение Алексенцевой не подтверждено фактами.

Ранее регулятор обвинял «Югру» в выводе активов и наличие забалансовых вкладов. Однако, наличие этих махинаций так и не подтвердилось. По словам экс-президента «Югры» Алексея Нефедова, в банке постоянно находились сотрудники из ЦБ и они ни разу не выявили нарушений.

Именно поэтому в «Югре» так спокойно отреагировали на очередное негативное высказывание. Однако, возникает вопрос: стоит ли другим банкам бояться жестокости мегарегулятора?

Источник материла - https://versia.ru/zaemshhiki-yugry-podtverdili-svoyu-dobroporyadochnost