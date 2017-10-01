Под Курском в столкновении двух ВАЗов погиб водитель

28 октября в Поныровском районе произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в Госавтоинспекции, в субботу примерно в 23.30 на трассе «Курск-Поныри», столкнулись два ВАЗа - 12-й модели и "пятерка". 71-летний водитель и 73-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2105 были доставлены в райбольницу, где водитель впоследствии скончался.

Еще одна авария спустя сутки унесла жизнь человека в Дмитриевском районе. На автодороге «Тросна – Калиновка» водитель "БМВ" допустил съезд с дороги, а затем врезался в дерево. 63-летний пассажир иномарки скончался на месте. Водитель с травмами госпитализировали.



