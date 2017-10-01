В выходные на дорогах Курска сбили четырех человек

В минувшие выходные в Курске пострадали четыре человека. Как сообщается в сводке Госавтоинспекции, в основном, ДТП произошли в темное время суток. Первые два случились одновременно: в 18:35 на 1-й Щигровской "семерка" сбила "зебре" 57-летнюю женщину, а на улице 50 лет Октября ВАЗ-2114 допустил наезд на 53-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги. Обеих пострадавших доставили в 4-ю городскую больницу.

Чуть позже, около 21 часа, в Железнодорожном округе Курска зафиксировали еще одну аварию с участием пешехода. Она произошла возле дома №16 по Союзной. Неустановленный водитель неустановленного автомобиля, двигаясь со стороны 2-й Рабочей в сторону Станционной, допустил наезд на 28-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с ранением был доставлен в больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону отделения розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-65 или по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.

Ну и в воскресенье тоже не обошлось без пострадавших пешеходов. Возле дома№90 по улице Энгельса «Рено Сандеро» наехал на 34-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Нарушитель оказался на больничной койке.







