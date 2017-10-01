40 водителей попались нетрезвыми за рулем

В минувшие выходные сотрудники Курской Госавтоинспекции в очередной раз организовали проверку водителей на трезвость. С 27 по 29 октября в регионе были задержаны 40 водителей, находящихся в состоянии опьянения. 12 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 6 водителей задержаны за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии или повторный отказ от медосвидетельствования. Им уже грозит уголовная ответственность. Курян призывают сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефону 02, с мобильного - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Ранее мы рассказывали: в субботу утром пьяный водитель "Тойоты" протаранил в центре Курска троллейбус.