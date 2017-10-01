поиск по сайту
 

Куряне описали идеального градоначальника

Сегодня, 14:20
Куряне описали идеального градоначальника
В Курске депутаты горсобрания скоро выберут главу города. За пост борются 8 кандидатов. Центр регионального развития узнал у горожан, какими профессиональными качествами должен обладать градоначальник. На первое место куряне поставили компетентность в управленческих и экономических вопросах - за это выступили почти 35% респондентов. Далее идет умение оперативно реагировать на возникающие проблемы - так считают около 20% участников опроса. 16% высказались за способность собрать вокруг себя сильную команду. Еще почти 15% назвали важнейшим качеством для градоначальника стрессоустойчивость. Хозяйственный опыт является приоритетным для 7% респондентов. Еще 3% считают, что глава Курска должен быть жестким человеком. При этом более 2,5% участников опроса хотели бы видеть на этом посту человека «с хорошими связями», легко умеющего налаживать контакты. 2% считают, что необходимо знание урбанистики и градоустройства.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама