Куряне описали идеального градоначальника

В Курске депутаты горсобрания скоро выберут главу города. За пост борются 8 кандидатов. Центр регионального развития узнал у горожан, какими профессиональными качествами должен обладать градоначальник. На первое место куряне поставили компетентность в управленческих и экономических вопросах - за это выступили почти 35% респондентов. Далее идет умение оперативно реагировать на возникающие проблемы - так считают около 20% участников опроса. 16% высказались за способность собрать вокруг себя сильную команду. Еще почти 15% назвали важнейшим качеством для градоначальника стрессоустойчивость. Хозяйственный опыт является приоритетным для 7% респондентов. Еще 3% считают, что глава Курска должен быть жестким человеком. При этом более 2,5% участников опроса хотели бы видеть на этом посту человека «с хорошими связями», легко умеющего налаживать контакты. 2% считают, что необходимо знание урбанистики и градоустройства.



