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Курские «Дни жатвы» заняли третье место на всероссийской конкурсе в области туризма

Сегодня, 08:04
Курские «Дни жатвы» заняли третье место на всероссийской конкурсе в области туризма
В Липецке состоялся финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017. От нашего региона на конкурсе было представлено два проекта — это фестиваль оладий и «Дни жатвы», который проходил в Медвенском районе. По итогам в номинации «Туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» фестиваль «Дни жатвы» завоевал третье место. Всего на соискание Национальной премии было заявлено 639 проектов из 65 регионов. 

 

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