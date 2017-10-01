Курские «Дни жатвы» заняли третье место на всероссийской конкурсе в области туризма

В Липецке состоялся финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017. От нашего региона на конкурсе было представлено два проекта — это фестиваль оладий и «Дни жатвы», который проходил в Медвенском районе. По итогам в номинации «Туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» фестиваль «Дни жатвы» завоевал третье место. Всего на соискание Национальной премии было заявлено 639 проектов из 65 регионов.