Германо-сербский джазовый коллектив даст в Курске мастер-класс

2 ноября в колледже имени Свиридова состоится мастер-класс известного коллектива «Magnus Mehl Quartet». Встреча с музыкантами-участниками фестиваля "Джазовая провинция" начнется в 17 часов. Германо-сербский коллектив был создан братьями Магнусом и Ференцем Мель. Лидер квартета Магнус изучал саксофон в Амстердаме, Штутгарте, Кёльне и Нью-Йорке, завоевал первое место на конкурсе Jazzawards в Испании и Италии, был финалистом международного конкурса саксофонистов. Фестиваль "Джазовая провинция" откроется 3 ноября в драмтеатре.