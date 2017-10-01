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Курянина приговорили к работам за долг по алиментам в 110 тысяч

Вчера, 15:08
Курянина приговорили к работам за долг по алиментам в 110 тысяч
32-летний житель Курчатовского района должен был выплачивать на содержание ребенка по 5 тысяч рублей в месяц. Однако не делал этого, и долг по алиментам составил 110 тысяч. Тогда приставы ограничили мужчине выезд из страны и действие водительских прав. Также выяснилось, что должник является владельцем оружия, и срок лицензии на ношение и хранение оружия подходит к концу. При посещении должником отделения лицензионно - разрешительной работы его ждали судебные приставы. В отношении должника составили протокол об административном правонарушении. Суд приговорил курчатовца к обязательным работам сроком на 100 часов. Должнику разъяснили: если после административного наказания он продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то ему будет грозить уголовная ответственность. Только тогда мужчина погасил задолженность по алиментам в полном объеме. 

 

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