В Курске проживают 595 жертв политических репрессий

Сегодня в парке Героев Гражданской войны почтили память жертв политических репрессий. Куряне, прошедшие через репрессии, первые лица города и области, представители молодежных объединений и просто неравнодушные горожане возложили венки и цветы к памятному знаку «Жертвам политических репрессий». Под каток массовых репрессий 30-50-х годов ХХ века попали миллионы наших сограждан. Только в Курской области были выселены, сосланы в лагеря, расстреляны тысячи крестьян, рабочих, представителей интеллигенции, священнослужителей. Сегодня в нашем городе проживают 595 человек, признанных жертвами политических репрессий. По закону им полагаются льготы и компенсации. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в общей сложности за 10 месяцев года в виде различных компенсаций и пособий гражданам, имеющим статус жертв политических репрессий, выплатили почти 9 миллионов рублей.



