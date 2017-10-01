Почти половину бюджета Курска в 2018 году направят на социальную сферу

В Администрации Курска состоялись публичные слушания проекта главного финансового документа на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов. Как сообщили в мэрии, общая сумма собственных доходов городской казны почти 2,8 млрд рублей. Более 80% это налоги. Структура расходов бюджета сохраняет социальный характер. Почти половина казны пойдет на социальную сферу. Бюджет будет дефицитным. 267 млн. рублей планируется взять в кредит. В горадминистрации пояснили: в связи с возрастающим объемом расходов в последние годы власти вынуждены привлекать кредитные ресурсы коммерческих банков. Сегодня муниципальный долг превышает 2 млрд рублей, 653 млн. из них – это задолженность по кредиту, привлеченному из областного бюджета на строительство моста через Тускарь. Исходя из анализа долговой нагрузки муниципальных бюджетов городов ЦФО, Курск занимает 9 место из 16 городов.