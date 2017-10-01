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Под Курском сотрудники ДПС изъяли у водителя наркотики

Вчера, 17:08
Под Курском сотрудники ДПС изъяли у водителя наркотики
В деревне 1-я Моква Курского района наряд ДПС остановил автомобиль ВАЗ. Водитель выполнял опасные маневры, поэтому инспекторы решили проверить его документы. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения и невнятно отвечал на вопросы полицейских. Пройти медицинское освидетельствование он отказался. Как отметили в УМВД, подобный отказ является административным правонарушением, за это вскоре водителя лишат прав. В ходе дальнейшей проверки у 32-летнего мужчины обнаружили порцию синтетического наркотика. Водитель признался, что купил через Интернет у незнакомых лиц для собственного употребления, а забрал через тайник-закладку за несколько минут до остановки полицейскими. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения наркотиков.

 

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