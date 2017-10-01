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Завершается уборка сахарной свеклы

Сегодня, 08:05
Завершается уборка сахарной свеклы
В Курской области завершается уборка сахарной свеклы: уже убрано 92% плантаций, накопано более 5 млн тонн свекловичных корней. В шести районах – Глушковском, Горшеченском, Рыльском, Суджанском, Фатежском и Хомутовском - уборку свеклы полностью завершили. Средняя урожайность в этом сезоне – 470 центнеров с гектара. Самые урожайные плантации в хозяйствах Суджанского района – 639 центнеров с гектара. Тем временем продолжается уборка подсолнечника. Убрано 50% кукурузных полей, средняя урожайность этой культуры – 85 центнеров с гектара. Собрано более 670 тыс. тонн кукурузы на зерно. Самой высокой урожайностью отличаются поля Глушковского района. 

 

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