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Курская таможня задержала школьника с амфетамином

Сегодня, 11:52
Курская таможня задержала школьника с амфетамином
Отделением дознания Курской таможни по факту контрабанды психотропного вещества в крупном размере  возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего ученика одной из школ Орла. Как сообщили в ведомстве, сотрудников заинтересовало содержимое одного из почтовых отправлений, следовавших из Германии. В письме обнаружили  31 грамм  амфетамина. В Орле при получении  письма  на почте  таможенники задержали 11-классника одной из местных  школ. Подросток признался, что по просьбе неустановленного лица согласился за вознаграждение получить письмо из Германии, а затем передать ее заказчику.  О последствиях не задумывался. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что молодой человек из благополучной семьи, хорошо учится в школе, увлекается компьютером и техникой. Планировал после окончания школы поступить в престижный ВУЗ. Теперь планы придется пересмотреть. Подростку грозит наказание  от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

 

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