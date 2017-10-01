Курская таможня задержала школьника с амфетамином

Отделением дознания Курской таможни по факту контрабанды психотропного вещества в крупном размере возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего ученика одной из школ Орла. Как сообщили в ведомстве, сотрудников заинтересовало содержимое одного из почтовых отправлений, следовавших из Германии. В письме обнаружили 31 грамм амфетамина. В Орле при получении письма на почте таможенники задержали 11-классника одной из местных школ. Подросток признался, что по просьбе неустановленного лица согласился за вознаграждение получить письмо из Германии, а затем передать ее заказчику. О последствиях не задумывался. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что молодой человек из благополучной семьи, хорошо учится в школе, увлекается компьютером и техникой. Планировал после окончания школы поступить в престижный ВУЗ. Теперь планы придется пересмотреть. Подростку грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.