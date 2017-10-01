В Рыльске из-за неисправной проводке в доме сгорела кухня

Накануне вечером в Рыльске спасатели выезжали на пожар. Он произошел в жилом одноэтажном доме. Пожарным удалось локализовать загорание в считанные минуты. К счастью, обошлось без пострадавших - сообщили МЧС. Огонь повредил в кухне гарнитур, обои, пластиковые панели, в доме закоптились стены и потолок на всей площади. Ущерб устанавливается. Специалисты устанавливают причину пожара, предположительно, он произошел из-за короткого замыкания электропроводки.