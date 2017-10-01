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В центре Курска в столкновении двух "Фольксвагенов" пострадали два человека

Сегодня, 12:29
В центре Курска в столкновении двух
30 октября в центре Курска не разъехались два "Фольксвагена". По информации Госавтоинспекции, авария произошла около 11 часов возле дома №75 по улице Ленина. Здесь столкнулись «Гольф» под управлением 21-летнего водителя и попутный «Пассат», за рулем которого был 27-летний курянин. После удара «Фольксваген Гольф» врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП оба водителя получили ранения различной степени тяжести.
Добавим, что около 13 часов на Орловской дорогу не поделили «Хендай Матрикс» и "Газель". Травмы получила 20-летняя пассажирка "Газели", ее доставили в больницу.

 

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