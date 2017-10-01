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Курский соцстрах обнаружил фальшивый больничный трехлетней давности

Сегодня, 13:47
Курский соцстрах обнаружил фальшивый больничный трехлетней давности
Специалисты Курского отделения Фонда социального страхования выявили поддельный листок нетрудоспособности. Подозрение вызвало качество бумаги бланка больничного и выполненные явно кустарным способом водяные знаки. Как выяснилось позже, в листке также значились сведения о несуществующем враче. Больничный выдали на три дня еще в 2014 году. Тем не менее, работодателю и соцстраху причинен ущерб, так что должен сработать принцип неотвратимости наказания. Листок нетрудоспособности вместе с заявлением передан в прокуратуру. С учетом этой фальшивки в 2017-м зафиксировано 4 поддельных больничных. Такое же количество «липовых» листков выявили в прошлом году. Специалисты курского соцстраха надеются, что со временем внедрение электронного больничного сведет подобные инциденты к нулю. Ведь бланк, хранящийся на защищенном сервере, невозможно подделать, как и внести в него фиктивные сведения в обход лечебного учреждения.

 

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