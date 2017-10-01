Завтра в Курской области ожидаются мокрый снег и гололедица

О неблагоприятных погодных условиях предупреждают курские спасатели, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра. Сегодня ночью ожидается снег, в отдельных районах мокрый снег. Осадки также будут и завтра. На дорогах местами гололедица. Всё это будет сопровождаться сильным ветром, местами порывы могут достигать 15-20 м/с. «Качели» от небольшого мороза до плюсовых температур могут значительно осложнить обстановку на дорогах. Курян, в особенности водителей, призывают быть внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.



