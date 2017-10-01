В Курской области продавец присваивала выручку магазина

В Касторенском районе выясняется причастность местной жительницы к присвоению чужих денег. В преступлении подозревают работника торговой точки. Как сообщили в УМВД, на протяжении длительного времени продавец не отдавала часть выручки, полученной за реализацию товара. Хозяйка посещала магазин несколько раз в месяц. Проблем с оплатой поставщикам никогда не возникало, поэтому проверять бухгалтерскую отчетность не было необходимости. Только после нескольких визитов потерпевшей показалось, что выручка значительно ниже возможной, тогда она обратилась в полицию. Проводится проверка по трем фактам присвоения на сумму около 60 тысяч рублей. Назначены ревизия и бухгалтерская экспертиза, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. За это преступление может грозить до двух лет лишения свободы.



