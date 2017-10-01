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У студента нашли больше килограмма марихуаны

Сегодня, 15:13
У студента нашли больше килограмма марихуаны
В Золотухинском районе наркополицейские задержали 17-летнего студента ссуза по подозрению в хранении крупной партии марихуаны. В ведомство поступила информация, что молодой человек может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Во время осмотра в хозпостройке рядом с домом, где проживает подозреваемый, оперативники изъяли мешок с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана весом почти 1 килограмм 300 граммов. Молодой человек пояснил, что несколько лет употребляет марихуану. На учете в наркобольнице не состоит. На заброшенной делянке он обнаружил кусты дикорастущей конопли и собрал урожай. Зелье хранил для личного употребления. Материалы дела для рассмотрения  и принятия процессуального решения  переданы в Следственный комитет.

 

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