У студента нашли больше килограмма марихуаны

В Золотухинском районе наркополицейские задержали 17-летнего студента ссуза по подозрению в хранении крупной партии марихуаны. В ведомство поступила информация, что молодой человек может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Во время осмотра в хозпостройке рядом с домом, где проживает подозреваемый, оперативники изъяли мешок с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана весом почти 1 килограмм 300 граммов. Молодой человек пояснил, что несколько лет употребляет марихуану. На учете в наркобольнице не состоит. На заброшенной делянке он обнаружил кусты дикорастущей конопли и собрал урожай. Зелье хранил для личного употребления. Материалы дела для рассмотрения и принятия процессуального решения переданы в Следственный комитет.



















