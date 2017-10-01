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Курское "Динамо" примет пражский клуб УСК

Сегодня, 08:03
Курское
Сегодня в СКК в рамках четвертого тура Евролиги курское «Динамо» встретится с пражским клубом УСК. Команда из Чехии получила подкрепление в лице двукратной чемпионки WNBA, американской нападающей Деванны Боннер, известной по выступлению за оренбургскую «Надежду». Не рядовым поединок против УСК будет для динамовки Сони Петрович, которая три сезона защищала цвета пражского клуба, выиграв с ним Евролигу и Суперкубок Европы. Впрочем, еще один Суперкубок в начале нынешнего октября Петрович подняла над головой уже в бело-голубой майке. Начало сегодняшнего матча в 19 часов. 

 

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