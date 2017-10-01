В Могилевской области перезахоронили майора Хвощинского, погибшего в Курской битве

27 октября в селе Воротынь Могилевской области р. Беларусь состоялось торжественное захоронение командира 1-го батальона 258 Хабаровского стрелкового полка 140 Сибирской стрелковой дивизии майора Фомы Филипповича Хвощинского с отданием воинских и христианских почестей.

Останки героя подняли участники поискового отряда «Курган» прошлым летом в поле около села Ольховатка Поныровского района. Личность погибшего установили по солдатскому медальону после экспертизы в Московском БВПФ «Застава Святого Ильи Муромца». Батальон майора Хвощинского стоял насмерть на направлении главного удара немецкой армии на северном фасе Курской дуги. Только за один день 10 июля 1943 года солдаты батальона отбили 12 танковых атак и ценой своей жизни не позволили врагу прорваться на Курск. Комбат Хвощинский 11 июля 1943 года награжден высшей военной наградой СССР орденом Красного Знамени, а уже 13 июля во время контратаки он погиб, о чем сообщили родственникам.

В торжественной церемонии приняли участие правнук Леонид Хвощинский, племянник Валерий Хвощинский и другие родственники, проживающие в р. Беларусь, Москве и Берлине. Курские участники захоронения узнали о трагической гибели отца героя и его родственников, арестованных фашистами за связь с партизанами. Куряне передали родным майора Хвощинского солдатский медальон, по которому было установлено его имя, а представители БВПФ «Застава Святого Ильи Муромца» вручили медаль «Шагнувшему в бессмертие».



