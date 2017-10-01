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Глава Курска вновь заявил, что переселенцы из дома Конорева не останутся без жилья

Сегодня, 16:40
Глава Курска вновь заявил, что переселенцы из дома Конорева не останутся без жилья
Глава Администрации Курска Николай Овчаров встретился с жильцами дома № 9А по проспекту Дериглазова, которых переселили из аварийного дома на Конорева. Мэр успокоил людей, объяснив: не смотря на задержку расчётов с Курским заводом КПД, ситуация под контролем, о выселении курян из предоставленных им ранее квартир речь не идет. 
"Между управлением по учету и распределению жилья Курска и нанимателем заключен договор предоставления жилого помещения, поэтому вопрос находится на контроле Администрации города. Никто людей не собирается выселять. Это споры хозяйствующих субъектов. В бюджет Курска на следующий год мы заложили оплату по этим 90 квартирам, и они будут приобретены в муниципальную собственность, а потом по договору обмена мы примем в муниципальную собственность квартиры по Конорева, 20, а людям предоставим квартиры на пр. Дериглазова, 9А. В ближайшее время между Курским заводом КПД и Администрацией города будет подписано мировое соглашение", - заверил Овчаров. 

 

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