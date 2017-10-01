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МВД: ЦБэшники могут быть причастны к намеренному созданию кризиса

Сегодня, 18:48
МВД: ЦБэшники могут быть причастны к намеренному созданию кризиса

У МВД появились вопросы к Банку России. В частности, какую роль сыграли чиновники регулятора в зарождении финансового кризиса в стране. Правоохранители подозревают, что речь идет об умышленных действиях должностных лиц, - сообщает«Век».

Ранее депутаты направили запрос в МВД с целью выяснения причин банкротства «Бинбанка» и «Югры». Также депутаты попросили проверить действия сотрудников Банка России, которые не выполняли функцию надзора за организациями и допустили их крах.

От Центробанка не поступала информация о выявлении незаконной деятельности в отношении банков, - сообщается в письме замглавы МВД Михаила Ваничкина.

Правоохранители неоднократно запрашивали у регулятора сведения о расходовании денежных средств, выделенных на спасение банков в 2016 и 2017 годах. ЦБ не ответил ни на один из многочисленных запросов.

В документе отмечается, что вопрос о привлечении к ответственности лиц из финансового ведомства, виновных в зарождении кризиса, находится под контролем руководства ГУЭБиПК МВД РФ.

 

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