В Курске стартовал проект для слепых «С собакой все пути открыты»

В России стартовал проект «С собакой все пути открыты», посвящённый собакам-поводырям и их владельцам. У истоков проекта стояли три девушки – Оксана Забродская из Краснодарского края, Ольга Лифанова из Самары и Анна Наумова из Курска. Изначально это был чат в WhatsApp, где владельцы четвероногих помощников со всей страны делились своими проблемами и задавали вопросы. На форуме «Территория смыслов» проект получил грант. Теперь в рамках проекта готовится межрегиональная встреча владельцев собак-проводников. Она пройдёт весной в Подмосковье. Также планируется выпуск пособия по системе Брайля «Я и моя собака-проводник», где будут освещены основные юридические аспекты, как получить собаку-поводыря, права таких собак, а также уход, обслуживание и содержание. Эти пособия поступят в библиотеки для незрячих во все регионы России. Задолго до официального начала проекта велась работа по популяризации собак-поводырей. Она будет проводиться и в дальнейшем, ведь основная проблема, с которой сталкиваются незрячие владельцы хвостатых проводников, – непонимание людей зрячих, -пояснила Анна Наумова: «Очень хочется, чтобы люди, просто люди – жильцы, пассажиры, соседи, те, кто работает в сфере обслуживания – это водители автотранспорта, охранники в магазинах, в супермаркетах и в более мелких учреждениях, сотрудники почты, банка, больниц, поликлиник и всех других объектов городской инфраструктуры, знали и понимали, что если к вам пришёл владелец собаки-проводника в её сопровождении, это равносильно тому, что пришёл к вам товарищ в ортопедических ботинках. Вы же с него не снимаете ботинки. То же самое происходит с собакой. Собака имеет право бесплатного проезда, собака имеет право наравне с её владельцем посещать торговые залы, театры, другие учреждения культуры. Проблема с намордником. Почему мы не надеваем намордник? Потому что собака подаёт предметы. Когда я роняю ключи, кошелёк, трость, собака мне этот предмет подаёт. И очень часто, на проезжей части это особенно видно, тебя просто сбивают и выбивают из рук трость. Пока ты снимешь с собаки намордник, пока она тебе трость подала, пока ещё что-то, всё – машины поехали, тебя сбили. Вот когда собака без намордника, она подаёт трость очень быстро, и у тебя есть ещё шансы дойти до второй стороны в целости и сохранности. Кто-то начинает возмущаться, другие говорят: "Ну, вы что не видите, что это собака-поводырь?”. Они говорят: "Откуда я знаю, что это собака-поводырь?!” Я стесняюсь спросить, а кому она нужна, мне или вам? Если вы не можете прочитать надпись, кто из нас не видит?».

Часто незрячих с собаками не пускают в общественный транспорт, отказывают даже таксисты, что является нарушением законодательства. Собака-поводырь может заходить со своим хозяином даже в кабинет к терапевту. Исключение лишь стерильные зоны – операционные, перевязочные, процедурные и кабинеты забора крови. Собак-поводырей (сейчас это только лабрадоры-ретриверы) готовят в специальных кинологических центрах. Их всего два, оба в Подмосковье. Получить такую собаку можно абсолютно бесплатно. Правда, в Курске и области из почти 4 тысяч слепых только 6 обеспечены собаками.