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Курскэнерго по итогам 9 месяцев в полном объеме выполнило планы основных производственных мероприятий

Сегодня, 11:42
Курскэнерго по итогам 9 месяцев в полном объеме выполнило планы основных производственных мероприятий
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2017 года. Предприятие в полном объеме выполнило план по ключевым направлениям работы. Объем полезного отпуска электроэнергии в сеть составил свыше 3,5 млрд. кВт*ч. Суммарный эффект от выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности –2,09 млн кВт*ч. 

В январе-сентябре энергетики провели комплексный капитальный ремонт 23 подстанций напряжением 35-110 кВ, 416 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Отремонтировано  473,8 км  воздушных линий (ВЛ) 35-110 кВ и 2 112,4 км ВЛ 0,4-10 кВ. 

Исполнено 1449 договоров техприсоединения суммарной присоединенной мощностью 27,4 МВт. Среди значимых присоединенных объектов - средняя общеобразовательная школа в Медвенском районе, а также газопровод – отвод ГРС Никольский в Большесолдатском районе. Выдача мощности новой газораспределительной станции позволило обеспечить газом более 300 домовладений  в Большесолдатском, Курчатовском и Льговском районах Курской области.

 

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