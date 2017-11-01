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Таможенники уничтожили 200 килограммов австрийской соли

Сегодня, 12:00
Таможенники уничтожили 200 килограммов австрийской соли
Курские таможенники задержали и уничтожили 200 килограммов хлорида натрия австрийского производства. Как пояснили в ведомстве, в пункт пропуска Крупец со стороны Украины прибыл автомобиль Volvo с грузом  химикатов весом более 17 тонн. Транспортное средство следовало в Узбекистан транзитом через Россию. В ходе изучения документов выяснилось, что среди товаров находится «хлорид натрия», более известный в быту как поваренная соль. По словам водителя, о запрете на ввоз в нашу страну некоторых товаров из Евросоюза, в частности австрийского хлорида натрия, он не знал, об этом его никто не предупреждал. В итоге 200 кг соли из Европы, на которую распространяется продуктовое эмбарго, отправили в Рыльск на полигон по утилизации и переработке твердых бытовых отходов. Там мешки с хлоридом натрия распаковали и перемешали бульдозером с землей до однородной массы. Перевозчик привлечен к административной ответственности.

 

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