Таможенники уничтожили 200 килограммов австрийской соли

Курские таможенники задержали и уничтожили 200 килограммов хлорида натрия австрийского производства. Как пояснили в ведомстве, в пункт пропуска Крупец со стороны Украины прибыл автомобиль Volvo с грузом химикатов весом более 17 тонн. Транспортное средство следовало в Узбекистан транзитом через Россию. В ходе изучения документов выяснилось, что среди товаров находится «хлорид натрия», более известный в быту как поваренная соль. По словам водителя, о запрете на ввоз в нашу страну некоторых товаров из Евросоюза, в частности австрийского хлорида натрия, он не знал, об этом его никто не предупреждал. В итоге 200 кг соли из Европы, на которую распространяется продуктовое эмбарго, отправили в Рыльск на полигон по утилизации и переработке твердых бытовых отходов. Там мешки с хлоридом натрия распаковали и перемешали бульдозером с землей до однородной массы. Перевозчик привлечен к административной ответственности.



