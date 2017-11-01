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В Курске определили лучших каратистов

Сегодня, 12:28
В Курске определили лучших каратистов
На базе спортивного зала КГУ прошли Первенство и Чемпионат Курской области по всестилевому карате. В соревнованиях приняли участие 279 каратистов со всего региона. Было разыграно 38 комплектов медалей. Первое командное место в неофициальном командном зачёте занял юношеский спортивный клуб «Витязь - КГУ», тренирующийся под руководством главного тренера Курской области, помощника Ректора КГУ Виталия Горохова. Следущий этап для спортсменов клуба станет Всероссийская спартакиада учащихся, которая пройдёт в Сочи с 16-19 ноября, сообщили в "Молодежном пресс-центре Информ+".

 

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