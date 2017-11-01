Очевидцев просят помочь выяснить обстоятельства ДТП на улице Карла Маркса

Госавтоинспекция просит оказать помощь в установлении обстоятельств ДТП.

30 октября примерно в 11.50 напротив дома № 51 по улице Карла Маркса Курска произошло столкновение автомобилей ГАЗ-3102 («Волга») и «Фольксваген Пассат», двигавшихся в попутном направлении по улице Карла Маркса от Никитской в сторону парковки. После столкновения «Пассат» отбросило на стоящие автомобили «Гранд Чероки» и «Тойота Аурис». Автомобили получили технические повреждения.

Очевидцев данного ДТП просьба обратиться в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области по телефону: +7 (4712) 36-70-88.



