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Очевидцев просят помочь выяснить обстоятельства ДТП на улице Карла Маркса

Сегодня, 12:32
Очевидцев просят помочь выяснить обстоятельства ДТП на улице Карла Маркса
Госавтоинспекция просит оказать помощь в установлении обстоятельств ДТП. 
30 октября примерно в 11.50 напротив дома № 51 по улице Карла Маркса Курска произошло столкновение автомобилей ГАЗ-3102 («Волга») и «Фольксваген Пассат», двигавшихся в попутном направлении по улице Карла Маркса от Никитской в сторону парковки. После столкновения «Пассат» отбросило на стоящие автомобили «Гранд Чероки» и «Тойота Аурис». Автомобили получили технические повреждения.
Очевидцев данного ДТП просьба обратиться в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области по телефону: +7 (4712) 36-70-88.

 

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