Мошенник сдал чужую квартиру на проспекте Клыкова трем клиентам

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Сразу трое курян обратились в правоохранительные органы с заявлением, что неизвестный человек сдал им одну и ту же квартиру на проспекте Клыкова. Каждый из потерпевших нашёл жильё по объявлению в интернете и при личной встрече заключил договор. Но никто из граждан не мог представить, что арендодатель день назад сам снял эту квартиру и для конспирации вклеил фотографию в чужой утерянный паспорт. Приехав заселяться, куряне поняли, что стали жертвами мошенника и подсчитали убытки – двое заплатили по 14 тысяч рублей и один со скидкой всего 8 тысяч. На месте преступления сотрудники полиции изъяли договоры аренды жилого помещения и другие вещественные доказательства. Один из потерпевших сделал фотографию паспорта, который предъявлял злоумышленник. Сейчас стражи порядка ищут предприимчивого риэлтора. Все, кто обладает информацией о подозреваемом, могут обращаться в полицию по телефону 02, с мобильного звонок будет бесплатным по номеру 102.