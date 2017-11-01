Курянина обвиняют в 20 кражах

Курская полиция расследует преступную деятельность ранее неоднократно судимого 28-летнего мужчины. Его подозревают более, чем в 20 эпизодах хищений, совершённых в разных районах города. Злоумышленник присваивал любое имущество, оставленное без присмотра. После ограбления магазина его задержали полицейские, по решению суда он арестован. В СИЗО начал давать признательные показания. Информация о каждом преступлении подтверждалась уликами и свидетельскими показаниями. Летним вечером курянин похитил два аккумулятора с автомобиля ЗИЛ, припаркованного на улице Ильича. Батареи сдал в пункт приёма лома, а деньги потратил. Также на счету злоумышленника более 10 краж из супермаркетов. В основном, он выносил из торгового зала, не заплатив, продукты питания и алкоголь. В одном из лечебных учреждений, пока в коридоре никого не было, мужчина сорвал со стены телевизор и продал его незнакомым людям на улице. По всем эпизодам преступной деятельности возбуждены уголовные дела. Суд назначит рецидивисту наказание с учётом количества и тяжести совершённых преступлений.







