Дело НК Бердяуш: в ожидании громкой развязки

К какой ключевой фигуре придут следователи, рассматривая дело о хищениях в ООО «НК Бердяуш»? Никто и подумать не мог, что рядовое, практически раскрытое хищение, выявленное в рамках планового ежегодного аудита, потянет за собой обнаружение сотен эпизодов многомиллиардных хищений в госкорпорациях и приведёт к коррупционерам, занимающим высокие должности в государственных компаниях. Однако, это так, пишет «Век».

Не так давно на заседании Тверского суда столицы было принято решение вернуть под домашний арест Екатерину Краснихину после того, как она несколько суток провела в камере СИЗО. Женщина отчаянно пыталась выйти на волю из камеры и вернуться под домашний арест, который она уже, кстати, ранее успела нарушить. Для этого она задействовала все законные и незаконные способы, не остановившись даже перед манипуляциями своим ребёнком. В результате её действий, обращения заместителя генерального прокурора Виктора Гриня и уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, Краснихину выпустили из камеры.

Кажется, суд забыл, что, пребывая под домашним арестом, ранее Краснихина умудрилась не только снять с банковских счетов крупную сумму денег, но и отправить её в иностранные банки. И всё это под носом у следствия. При этом, адвокат Краснихиной заявил, что ничего противозаконного в действиях своей подзащитной он не видит. Но следователи о ней другого мнения. Слишком крупные суммы фигурируют в транзакциях за этот период. И если сравнивать их с теми, что были украдены у ООО «НК Бердяуш», то последние — ничтожно малая часть крупной финансовой аферы.

Сегодня следствие подозревает, что Екатерина Краснихина и её подельники участвовали и в других финансовых махинациях. И открытое производство по делу о хищениях с ОАО «РЖД» — это только эпизод из их послужного списка. Речь идёт о махинациях, размеры которых могут составлять десятки миллиардов рублей.

Заграничный след

Напомним, что сегодня под следствием находится четыре человека. Это бывшие директора НК — Екатерина Краснихина, Владимир Гаца, Дмитрий Супрун и заместитель по экономике Елена Дорожевич. Группа этих людей, в период с 2010 по 2014 год заключала фиктивные контракты, позволявшие им вывести со счетов компании десятки миллионов рублей. Участниками схемы были также несколько предприятий-однодневок.

Но, после того, как в 2014 году акции предприятия выкупил Артём Чайка, который и стал его полным владельцем, махинации прекратились, а внутренний аудит позволил пролить свет на эти аферы. Материалы были переданы следователям и те открыли дело против главных фигурантов.

Сегодня следствие считает, что помимо тех, кто сидит в камерах СИЗО, есть ещё и организатор аферы. И им является Сергей Вильшенко. В данный момент он находится заграницей, и его объявили в розыск. Ранее он уже был судим по статье о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Источник материала - https://wek.ru/v-ozhidanii-gromkix-posadok