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В Курске может появиться свой Кремль

Сегодня, 17:03
В Курске может появиться свой Кремль
В Курске хотят построить свой Кремль. Такую идею озвучили на Гражданском форуме «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества в инновационном развитии Курской области». Здесь обсуждали приближающийся 1000-летний юбилей Курска. Возвести в центре города свой Кремль — лишь один из возможных проектов. Среди других идей — создание культурного комплекса, объединяющего картинную галерею и краеведческий музей, строительство набережной на реке Тускарь и возведение памятника к тысячелетию города. По мнению участников дискуссии, это сооружение должно отражать сюжеты «Слова о полку Игореве» или чествовать святых Курского края.

 

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