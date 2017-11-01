Курск оказался на 57 месте по качеству дорог

Специалисты Domofond.ru выяснили, как жители оценивают качество дорог и ситуацию с парковками в своих городах. Курск оказался на 57 месте. Респондентам предложили оценить утверждение «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по десятибалльной шкале. Собрав эти данные, аналитики составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов России по удобству для автомобилистов. Лидером рейтинга стал Грозный. Жители столицы Чечни оценили ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла. В тройку лидеров вошли Тюмень и Сочи. Последнюю строку рейтинга занял Ярославль. Куряне оценили качество дорог и доступность парковок оценили на 4,2 балла. В опросе участвовали 1712 жителей соловьиного края. Среди городов Черноземья лидером стал Белгород, занявший в рейтинге 10 место.



