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В честь годовщины обороны Курска к воинским памятникам возложат цветы

Сегодня, 08:06
В честь годовщины обороны Курска к воинским памятникам возложат цветы
Сегодня на Мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны состоятся торжества, посвященные 76-летию обороны Курска от немецко-фашистских захватчиков. Здесь возложат венки и цветы к памятному знаку курским ополченцам и бойцам истребительных батальонов. Начало в 10 утра. Ранее на Никитском кладбище волонтеры провели акцию «Почти их память». Добровольцы привели в порядок места захоронений курских ополченцев и бойцов истребительного батальона, оборонявших город в 1941 году.

 

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