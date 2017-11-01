В честь годовщины обороны Курска к воинским памятникам возложат цветы

Сегодня на Мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны состоятся торжества, посвященные 76-летию обороны Курска от немецко-фашистских захватчиков. Здесь возложат венки и цветы к памятному знаку курским ополченцам и бойцам истребительных батальонов. Начало в 10 утра. Ранее на Никитском кладбище волонтеры провели акцию «Почти их память». Добровольцы привели в порядок места захоронений курских ополченцев и бойцов истребительного батальона, оборонявших город в 1941 году.