Курские галереи и музеи присоединятся к акции «Ночь искусств»

В Курске пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». 3 ноября в галерее имени Дейнеки с 18 до 20 часов пройдут экскурсии по экспозиции выставки из фондов Третьяковки. Курский музей археологии с 17 до 23 часов предлагает квест «Наследие наших предков». Большая программа подготовлена филармонией. В 18.30 в Пушкинском фойе откроется выставка заслуженного художника России Владимира Дайбова «Картины в блюзовых тонах» с музыкальными иллюстрациями лауреата международных джазовых фестивалей Константина Маркелова. Затем в большом зале можно посмотреть оперетту «Свадьба в Малиновке». В малом зале филармонии состоится мастер-класс «Весь мир – театр…». Также в планах концерты камерной музыки и «Маленький джаз». 4 ноября «Ночь искусств» придет в краеведческий музей. Помимо экскурсий здесь запланированы мастер-классы по изготовлению мыла и кукол-травниц и поэтический вечер, посвященный 100-летию Октябрьской революции. В курском киновидеофонде состоится показ фильма «Гоголь. Начало».