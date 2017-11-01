поиск по сайту
 

В День народного единства в Курске откроют детскую площадку

Сегодня, 08:08
В День народного единства в Курске откроют детскую площадку
4 ноября Курск вместе со всей страной отметит День народного единства. Праздник начнется с торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации. Она состоится в 10 часов на мемориальном комплексе «Курская дуга». В 11 часов курян приглашают на проспект Клыкова, 30, где откроется детская игровая площадка. В это же время для желающих организуют пешеходную экскурсию от Знаменского собора по историческому центру Курска. В 14 часов в Первомайском парке начнется игровая программа «Счастливое детство». А на площади Советов в 14 часов организуют молодежный флэшмоб «Курск молодой». В Соловьиной роще в 16 часов наградят победителей и призеров Чемпионата и Первенства Черноземья по картингу.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама