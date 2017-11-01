В День народного единства в Курске откроют детскую площадку

4 ноября Курск вместе со всей страной отметит День народного единства. Праздник начнется с торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации. Она состоится в 10 часов на мемориальном комплексе «Курская дуга». В 11 часов курян приглашают на проспект Клыкова, 30, где откроется детская игровая площадка. В это же время для желающих организуют пешеходную экскурсию от Знаменского собора по историческому центру Курска. В 14 часов в Первомайском парке начнется игровая программа «Счастливое детство». А на площади Советов в 14 часов организуют молодежный флэшмоб «Курск молодой». В Соловьиной роще в 16 часов наградят победителей и призеров Чемпионата и Первенства Черноземья по картингу.



